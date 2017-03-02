Он предлагал 100 тысяч рублей.

В Свердловской области адвокат подозревается в покушении на дачу взятки в значительном размере.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, в конце января 2017 года он передал сотруднику исправительной колонии в Ивделе взятку в 100 тысяч рублей. В замен адвокат просил разрешить одному из осужденных использовать мобильный телефон.

После передачи денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками областного УФСБ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий).