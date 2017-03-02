И попались гаишникам.

Трех студентов екатеринбургского техникума подозревают в свинчивании колес.

Как сообщили "Уралинфомрбюро" в пресс-группе городского УМВД, 28 февраля госавтоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль Mazda. В багажнике обнаружился комплект колес от другой машины. 18-летний водитель и два его сверстника не смогли пояснить, куда везут этот груз.

Вскоре студенты признались, что разули иномарку во дворе на Ботанике и это их вторая кража.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы. Все трое находятся под подпиской о невыезде.