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В Екатеринбурге студенты разули две машины01 марта в 20:02

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И попались гаишникам.

Трех студентов екатеринбургского техникума подозревают в свинчивании колес.

Как сообщили "Уралинфомрбюро" в пресс-группе городского УМВД, 28 февраля госавтоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль Mazda. В багажнике обнаружился комплект колес от другой машины. 18-летний водитель и два его сверстника не смогли пояснить, куда везут этот груз.

Вскоре студенты признались, что разули иномарку во дворе на Ботанике и это их вторая кража.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы. Все трое находятся под подпиской о невыезде.

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