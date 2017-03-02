В Екатеринбурге студенты разули две машины01 марта в 20:02
- Текст
И попались гаишникам.
Трех студентов екатеринбургского техникума подозревают в свинчивании колес.
Как сообщили "Уралинфомрбюро" в пресс-группе городского УМВД, 28 февраля госавтоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль Mazda. В багажнике обнаружился комплект колес от другой машины. 18-летний водитель и два его сверстника не смогли пояснить, куда везут этот груз.
Вскоре студенты признались, что разули иномарку во дворе на Ботанике и это их вторая кража.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы. Все трое находятся под подпиской о невыезде.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:13
УВЗ возглавил бывший замглавы Минпромторга Потапов
Официально.Сегодня в 19:52
Екатеринбуржцев пересадят на электробусы
В тестовом режиме.Сегодня в 19:42
Свалка под Верхней Пышмой надымила на 154 миллиона
Их взыскали с арендатора.Сегодня в 19:32
Педагог из Лобвы предстанет перед судом за гибель 6-летнего ребенка
Мальчик утонул в реке.Сегодня в 19:12
Екатеринбургские автоинспекторы пожаловались на палочную систему
Они просят о масштабной проверке.Сегодня в 19:02
Метро Екатеринбурга обретет вторую ветку к 2035 году
И лишит троллейбусы пассажиров.Сегодня в 18:54
Директор Златоустовского колледжа раскрутил на взятку чужих студентов
Получив 88 тысяч рублей.Сегодня в 18:40
Создателям легендарной La fabrica приглянулся екатеринбургский Академический
У них есть идеи.Сегодня в 18:33
Глава Сухого Лога отправлен в отставку
С прицелом на повышение.Сегодня в 18:28
Слонов мучает бессонница
Их "тайну" выдал хобот.Сегодня в 18:25
Отказавшийся рассматривать диссертацию Мединского совет расформирован
В МГУ имени Ломоносова.Сегодня в 18:18
Мэрия все переиграла: промзоны остаются в Екатеринбурге
Расселять их слишком накладно.Сегодня в 18:12
Екатеринбуржцам предложили переехать в Неаполь
На фестивале итальянского кино RIFF.Сегодня в 18:08
Школьники утащили из Храма-на-Крови крест и рясу
Ради эффектного селфи.Сегодня в 17:49
Тюменский девятиклассник сел на 6,5 лет за надругательство над девочкой
11 лет.
Главные новости
- Сегодня в 19:12Екатеринбургские автоинспекторы пожаловались на палочную систему
- Сегодня в 19:02Метро Екатеринбурга обретет вторую ветку к 2035 году
- Сегодня в 15:25Уральские больницы отказались от вакцин для грудничков
- Сегодня в 13:56Занимающимся делом Пьянкова следователям пригрозили тюрьмой
- Сегодня в 08:17Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна
Аналитика
Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна
Время определиться.
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.