Промышлявших синтетикой.

В Надыме арестовали двух жителей Брянской области 28 и 29 лет по подозрению в наркоторговле.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по ЯНАО, подельники распространяли синтетические наркотики через интернет, используя тайники. В их квартире обнаружено более 270 граммов порошка. В дальнейшем силовики нашли 30 тайников в Надыме и Новом Уренгое.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30 п."г" ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере).