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Челябинка жестоко избила и задушила больную тетюСегодня в 10:12

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Ее раздражали крики женщины.

Центральный райсуд Челябинска вынес приговор 49-летней местной жительнице, признав ее виновной в убийстве престарелой тети. Она проведет 6 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Подсудимая ухаживала за 93-летней родственницей. Она была раздражена громким криком больной и нанесла ей более 50 ударов, а затем задушила.

Свою вину женщина не признала, настаивая, что причинила смерть по неосторожности.

Прокуратура будет обжаловать мягкий приговор.

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