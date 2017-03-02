Ее раздражали крики женщины.

Центральный райсуд Челябинска вынес приговор 49-летней местной жительнице, признав ее виновной в убийстве престарелой тети. Она проведет 6 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Подсудимая ухаживала за 93-летней родственницей. Она была раздражена громким криком больной и нанесла ей более 50 ударов, а затем задушила.

Свою вину женщина не признала, настаивая, что причинила смерть по неосторожности.

Прокуратура будет обжаловать мягкий приговор.