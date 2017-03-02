Возбуждено уголовное дело.

Три новостройки в Лысьве оказались на грани разрушения. Следователи ищут виновников.

Дома строились по заказу местной администрации. Чиновники заключили контракт с коммерческой организацией 13 августа 2012 года. В 2014 году подрядчик передал готовые дома муниципалитету.

Эксперты сразу же нашли множество дефектов. Они касаются устройства фундаментов, стен цокольной части и перекрытий. Оказалось, что данные нарушения неустранимы и дома могут рухнуть в любой момент.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено три уголовных дела по п."б" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ и услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Задержан директор строительной фирмы. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.