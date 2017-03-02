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На Южном Урале мать предстанет перед судом за сыновей-попрошаекСегодня в 13:06

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Ей грозит 5 лет.

35-летняя безработная жительница села Магнитка на Южном Урале предстанет перед судом за принуждение сыновей к попрошайничеству, - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, с сентября 2016 года по январь 2017 года женщина заставляла трех мальчиков 2001, 2003 и 2005 годов рождения выпрашивать продукты питания и сигареты в общественных местах. Прохожим они говорили, что дома голодают маленькие сестры.

По статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий" матери грозит до 5 лет лишения свободы.

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