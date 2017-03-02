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За утонувшего в "Соколином камне" ребенка ответит инструктор по плаваниюСегодня в 13:45

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Который отлучился с рабочего места.

В Свердловской области заведено уголовное дело в отношении 49-летнего инструктора по плаванию санатория "Соколиный камень". Как полагают следователи, именно по его вине погиб 12-летний мальчик.

Трагедия произошла 28 января 2017 года. Инструктор, который должен быть смотреть за посетителями бассейна, куда-то отлучился - и в это время ребенок пошел ко дну.

Мужчине вменяется ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Стоит добавить, что ранее по факту трагедии следователи возбудили дело по п."в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его расследование продолжается.

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В свердловском санатории в бассейне утонул ребенок

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