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В Екатеринбурге работники "обвесили" предприятие на 2,6 миллионаСегодня в 15:53

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Дело дошло до суда.

В Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении двух сотрудников предприятия по переработке лома. Они обвиняются в хищении 2,6 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Перед судом предстанут 35-летний уроженец Узбекистана, возглавлявший отдел транзитных закупок ООО "МЕТА-Екатеринбург", и 30-летняя уроженка Казахстана, работавшая весовщиком. С августа по сентябрь 2016 года обвиняемые изготовили отвесы и внесли ложные сведения о принятом металлоломе. Деньги они присвоили себе.

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