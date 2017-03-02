Дело дошло до суда.

В Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении двух сотрудников предприятия по переработке лома. Они обвиняются в хищении 2,6 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Перед судом предстанут 35-летний уроженец Узбекистана, возглавлявший отдел транзитных закупок ООО "МЕТА-Екатеринбург", и 30-летняя уроженка Казахстана, работавшая весовщиком. С августа по сентябрь 2016 года обвиняемые изготовили отвесы и внесли ложные сведения о принятом металлоломе. Деньги они присвоили себе.