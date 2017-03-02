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Екатеринбурженку зарезали ради дорогого кроссовераСегодня в 14:06

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Уверены ее подруги.

39-летнюю екатеринбурженку, тело которой нашли в Железнодорожном районе два дня назад, могли зарезать из-за ее кроссовера. Как рассказала "Уралинформбюро" знакомая убитой, видимо, преступник позарился на Audi Q5,
влез в доверие и расправился с девушкой ради наживы.

Стоит отметить, что сегодня продать Audi Q5 можно за 1-2 миллиона рублей в зависимости от комплектации, пробега и года выпуска автомобиля.

Погибшая екатеринбурженка недавно пережила тяжелый развод и приобрела квартиру в ипотеку, чтобы жить в ней вместе с 7-летней дочерью. Однако выплаты по кредиту оказались велики, и женщина решила продать свой кроссовер. По объявлению на нее вышел молодой человек и пообещал помочь найти покупателя. Поздно вечером 26 февраля екатеринбурженка поехала к нему на встречу и пропала, пишет "Лайф".

28 февраля ее тело с множественными ножевыми ранениями лица и шеи нашли в Железнодорожном районе уральской столицы.

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