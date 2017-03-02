Дело экс-главы ОБЭП Заречного дошло до судаСегодня в 14:23
- Текст
Ему грозит 12 лет.
В Белоярский райсуд в ближайшее время будет направлено уголовное дело в отношении 34-летнего экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД "Заречный" Ивана Баланцова. Он обвиняется в получении крупной взятки и воспрепятствовании предпринимательской деятельности, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, 14 сентября 2016 года Баланцов потребовал оту управляющего ПАО "ТрансКапиталБанк" 600 тысяч рублей за то, чтобы провести проверку по его заявлению и возбудить уголовное дело. 22 сентября полицейский дал управляющему ключ от служебной Lada Priora, чтобы тот положил в бардачок 100 тысяч рублей. Как только деньги были на месте, на Баланцова надели наручники.
Спустя некоторое время против него возбудили еще одно уголовное дело. Как выяснилось, в марте 2016 года Баланцов безосновательно изъял документацию ООО "ЭкоСтрой" и ООО "СК "Новый Город". Это привело к остановке деятельности обществ и, как следствие, к серьезным убыткам.
Следует отметить, что санкция ч.5 ст.290 УК РФ предусматривает до 12 лет лишения свободы, а ст.169 УК РФ - обязательные работы до 360 часов либо штраф до 500 тысяч рублей.
Новости по теме:
Против экс-главы ОБЭП Заречного возбудили второе уголовное дело
Против главы ОБЭП Заречного возбудили уголовное дело
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:13
УВЗ возглавил бывший замглавы Минпромторга Потапов
Официально.Сегодня в 19:52
Екатеринбуржцев пересадят на электробусы
В тестовом режиме.Сегодня в 19:42
Свалка под Верхней Пышмой надымила на 154 миллиона
Их взыскали с арендатора.Сегодня в 19:32
Педагог из Лобвы предстанет перед судом за гибель 6-летнего ребенка
Мальчик утонул в реке.Сегодня в 19:12
Екатеринбургские автоинспекторы пожаловались на палочную систему
Они просят о масштабной проверке.Сегодня в 19:02
Метро Екатеринбурга обретет вторую ветку к 2035 году
И лишит троллейбусы пассажиров.Сегодня в 18:54
Директор Златоустовского колледжа раскрутил на взятку чужих студентов
Получив 88 тысяч рублей.Сегодня в 18:40
Создателям легендарной La fabrica приглянулся екатеринбургский Академический
У них есть идеи.Сегодня в 18:33
Глава Сухого Лога отправлен в отставку
С прицелом на повышение.Сегодня в 18:28
Слонов мучает бессонница
Их "тайну" выдал хобот.Сегодня в 18:25
Отказавшийся рассматривать диссертацию Мединского совет расформирован
В МГУ имени Ломоносова.Сегодня в 18:18
Мэрия все переиграла: промзоны остаются в Екатеринбурге
Расселять их слишком накладно.Сегодня в 18:12
Екатеринбуржцам предложили переехать в Неаполь
На фестивале итальянского кино RIFF.Сегодня в 18:08
Школьники утащили из Храма-на-Крови крест и рясу
Ради эффектного селфи.Сегодня в 17:49
Тюменский девятиклассник сел на 6,5 лет за надругательство над девочкой
11 лет.
Главные новости
- Сегодня в 19:12Екатеринбургские автоинспекторы пожаловались на палочную систему
- Сегодня в 19:02Метро Екатеринбурга обретет вторую ветку к 2035 году
- Сегодня в 15:25Уральские больницы отказались от вакцин для грудничков
- Сегодня в 13:56Занимающимся делом Пьянкова следователям пригрозили тюрьмой
- Сегодня в 08:17Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна
Аналитика
Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна
Время определиться.
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.