×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Занимающимся делом Пьянкова следователям пригрозили тюрьмойСегодня в 13:56

  • Текст

Адвокаты экс-министра.

Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков требует привлечь к уголовной ответственности следователей, заподозривших руководство мингосимущества в коррупции. Соответствующее заявление он подал в Военное следственное управление СК РФ.

"Если будет установлено, что следователь не по незнанию, а умышленно предъявил незаконное обвинение, то ему самому будет предъявлено обвинение, по которому максимальное наказание предусматривает 10 лет лишения свободы", - пояснил "Уралинформбюро" адвокат экс-министра Николай Каргаполов.

В отношении А.Пьянкова и нескольких его замов с минувшей весны расследуется уголовное дело о коррупции и растрате средств мингосимущества. По словам адвокатов, за минувшие 10 месяцев никаких доказательств так и не было предъявлено. Дело, по их мнению, сфабриковано. "Это политический заказ", - заявил Н.Каргаполов.

Ранее по теме:
Пьянков отказался от МУГИСО
МУГИСОгейт: Пьянков, клан Анисимовых и похоронный дом

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×