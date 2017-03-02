Адвокаты экс-министра.

Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков требует привлечь к уголовной ответственности следователей, заподозривших руководство мингосимущества в коррупции. Соответствующее заявление он подал в Военное следственное управление СК РФ.

"Если будет установлено, что следователь не по незнанию, а умышленно предъявил незаконное обвинение, то ему самому будет предъявлено обвинение, по которому максимальное наказание предусматривает 10 лет лишения свободы", - пояснил "Уралинформбюро" адвокат экс-министра Николай Каргаполов.

В отношении А.Пьянкова и нескольких его замов с минувшей весны расследуется уголовное дело о коррупции и растрате средств мингосимущества. По словам адвокатов, за минувшие 10 месяцев никаких доказательств так и не было предъявлено. Дело, по их мнению, сфабриковано. "Это политический заказ", - заявил Н.Каргаполов.

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