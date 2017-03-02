×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Кургане иностранца посадили на 22 года за контрабанду героинаСегодня в 16:27

  • Текст

Его поймали на границе.

2 марта 2017 года Курганский областной суд вынес приговор 33-летнему гражданину Киргизии. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и их контрабанде. Мужчина проведет 22 года в колонии строгого режима. Вердикт ему выносили присяжные заседатели, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФСБ.

30 января 2016 года житель города Ош пытался провезти через российскую границу более 25 килограммов героина. Наркотик он спрятал в своем микроавтобусе - в тайниках, встроенных в самодельные полки.

Свою вину задержанный не признал. Он пытался убедить следствие, что недавно купил подержанный автомобиль, не подозревая о его "начинке".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×