Его поймали на границе.

2 марта 2017 года Курганский областной суд вынес приговор 33-летнему гражданину Киргизии. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и их контрабанде. Мужчина проведет 22 года в колонии строгого режима. Вердикт ему выносили присяжные заседатели, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФСБ.

30 января 2016 года житель города Ош пытался провезти через российскую границу более 25 килограммов героина. Наркотик он спрятал в своем микроавтобусе - в тайниках, встроенных в самодельные полки.

Свою вину задержанный не признал. Он пытался убедить следствие, что недавно купил подержанный автомобиль, не подозревая о его "начинке".