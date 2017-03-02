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Тюменский девятиклассник сел на 6,5 лет за надругательство над девочкойСегодня в 17:49

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11 лет.

В Тюмени девятиклассника приговорили к 6,5 годам воспитательной колонии за надругательство над 11-летней девочкой и кражу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, молодой человек познакомился с несовершеннолетней в соцсети. Она влюбилась в него и захотела с ним встречаться. Школьник сказал, что согласен на это только при условии интимной близости. Затем в подвале одного из домов старшеклассник надругался над девочкой.

Кроме того, юношу и его друга признали виновными в краже золотых украшений. Преступление было совершено в феврале 2017 года. Тюменцы пришли в гости к однокласснице. Пока один из товарищей отвлекал хозяйку, второй взял из шкафа украшения на 362 тысячи рублей. Позже друзья сдали ценности в ломбард, получив за них 7 тысяч.

Второй участник кражи получил 3 года условно.

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