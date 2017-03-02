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В Свердловской области совершено покушение на депутатаСегодня в 17:23

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Он случайно остался жив.

Неизвестные подбросили гранату на боевом взводе к дому депутата гордумы Артемовского Азгама Шарафиева. Лишь по случайности тому удалось избежать гибели.

"Граната была в стакане. Это такой прием. Его используют в зонах боевых действий. Расчет был, видимо, что я ее либо пну, либо, когда пакет буду поднимать, она из стакана выпадет и взорвется. Почти так и произошло. Я ведь не знал, что это, думал, муляж: поднял пакет с нею и положил на сейф, потом взрывники приехали, сказали, что она из стакана частично вышла", - рассказал А.Шарафиев корреспонденту "Уралинформбюро".

В настоящее время полиция проводит проверку данного инцидента, по итогам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

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