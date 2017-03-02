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Обвиняемому в 6 убийствах на Урале экс-милиционеру вынесут приговор 10 мартаСегодня в 17:40

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Дело рассматривается в особом порядке.

Верхнепышминский горсуд на следующей неделе готов вынести приговор экс-милиционеру Арсену Байрамбекову, который обвиняется в убийстве шести человек.

"Следующее заседание состоится 9 марта, а 10 марта, вероятнее всего, будет вынесен приговор", - сказали "Уралинформбюро" в суде.

Байрамбекова обвиняют в двух заказных убийствах (в 2003 и 2010 годах) и четырех ритуальных. По данным следствия, в 2014 году он увлекся оккультизмом и принес в жертву четырех бомжей под Среднеуральском. "Обряды" он проводил на специальных площадках в лесу. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ (убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия). По итогам трех экспертиз мужчину признали вменяемым.

Дело Байрамбекова рассматривается в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.). Это значит, что он избежит пожизненного заключения. Сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме.

До совершения преступлений Байрамбеков год служил в патрульно-постовой службе милиции в Дагестане.

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