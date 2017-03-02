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Педагог из Лобвы предстанет перед судом за гибель 6-летнего ребенка Сегодня в 19:32

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Мальчик утонул в реке.

В Верхотурье по обвинению в халатности, повлекшей смерть ребенка, будут судить педагогического работника, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Летом 2016 года 38-летняя женщина работала начальницей смены лагеря дневного пребывания при школе в поселке Лобва. 27 июня она раньше положенного времени распустила подопечных по домам, не известив об этом их родственников. Один из детей отправился купаться на местную реку Лямпа. Не обладая достаточными навыками плавания, 6-летний мальчик утонул.

Педагогу грозит до 5 лет лишения свободы. Представление с требованием впредь не допускать нарушения внесено руководству школы, в которой работает обвиняемая.

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