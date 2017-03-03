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СКР предъявил обвинение главе Верх-Исетского района ЕкатеринбургаСегодня в 07:58

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В получении взятки.

52-летнему главе администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко предъявлено обвинение по ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, днем 21 февраля 2017 года обвиняемый, находясь в своем кабинете, получил от индивидуального предпринимателя 150 тысяч рублей. Взятка была уплачена за общее покровительство, в том числе в рамках ранее заключенного с бизнесменом муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района.

Обвиняемый был задержан с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ России. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время Бреденко находится под домашним арестом. Он отстранен от занимаемой должности на время расследования.

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