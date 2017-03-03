Облсуд скостил срок банде "черных риелторов" из МагнитогорскаСегодня в 10:11
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Которые оставили 20 человек без жилья.
Челябинский облсуд смягчил приговор банде "черных риелторов" из Магнитогорска, которые лишили 20 человек жилья. Потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 18 миллионов рублей.
По данным следствия, семеро мужчин орудовали с 2007 по 2013 год. Их жертвами становились социально неблагополучные и малообеспеченные люди. Мошенники заключали с ними договоры займа денежных средств под 120% годовых. Под видом оформления залога злоумышленники убеждали заключить сделку по отчуждению квартир и подписать доверенность на право продажи жилья. У некоторых собственников забирали личные и правоустанавливающие документы на жилье. А тем, кто не хотел подписывать бумаги, угрожали, применяя насилие.
В конце сентября 2016 года Правобережный райсуд Магнитогорска вынес банде приговор. Шестерых злоумышленников отправили в колонию строгого режима на срок от 9 до 14 лет, еще один мужчина получил 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, двое осужденных должны были выплатить по 500 тысяч рублей штрафа.
Накануне облсуд частично изменил им приговор. Двум злоумышленникам снижен срок на 2 месяца, еще двум - на 3 месяца. В действиях их сообщника обнаружен особо опасный рецидив - его перевели в колонию особого режима, при этом снизили срок наказания на год. Мошеннику, отделавшемуся "условкой", также скостили 2 месяца.
Приговор вступил в силу.
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