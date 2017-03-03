Земля за 3 копейки: экс-чиновница из Мегиона обрастает уголовными деламиСегодня в 11:58
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Общий ущерб достиг 35 миллионов.
Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего директора департамента муниципальной собственности администрации Мегиона. Ей вменяют халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.
По версии следствия, в 2004 году горадминистрация заключила с ОАО "Мегионнефтестрой" договор аренды земельного участка. В 2011 году компания обратилась в мэрию с заявлением о расторжении документа. Основанием стала продажа находящейся на участке недвижимости трем другим организациям. Однако администрация необоснованно вынесла отказ.
До конца 2015 года организации пользовались землей без разрешающих документов. При этом арендная плата начислялась "Мегионнефтестрою". Обвиняемая же не приняла никаких мер к установлению компаний, который используют территорию. В итоге городской казне был причинен ущерб в 19 миллионов рублей. Следует отметить, что эту сумму сейчас не взыскать - в декабре 2015 года ОАО "Мегионнефтестрой" ликвидировали.
Ранее в отношении чиновницы было возбуждено дело о превышении полномочий. По версии следствия, в ноябре 2014 года департамент муниципальной собственности горадминистрации и ООО "Имущественный комплекс" заключили договор аренды участка площадью 16,2 гектара на десять лет. В документах подменили категорию земель ("общего пользования" вместо "производственного назначения"). А плату установили меньше рубля в год, поэтому в бюджет Мегиона от арендатора поступило ровно 3 копейки. Недополученный доход превысил 16 миллионов рублей.
Уголовные дела соединены в одно производство.
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