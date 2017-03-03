×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге дошло до суда дело о нападении на журналистовСегодня в 15:25

  • Текст

Драка произошла в автосервисе.

В Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении сотрудников автосервиса, которые напали на журналистов телекомпании "Ермак". Уголовное дело возбуждено по трем статьям: ч.3 ст.144 УК РФ (воспрепятствование деятельности журналистов, соединенное с насилием и повреждением их имущества), п."г" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п."в" ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, конфликт возник после того, как к журналистам обратился екатеринбуржец, недовольный качеством ремонта в автосервисе. Он высказал претензии замдиректора и менеджеру по работе с клиентами Борису и Константину Лущиковым.

28 июля 2016 года корреспондент и оператор "Ермака" приехали к автосервису для съемки сюжета. В коридоре на первом этаже помещения недовольный клиент подрался с Лущиковыми - журналисты все снимали на видео.

Разозлившись, менеджер дважды ударил корреспондента по руке, выбив микрофон. Затем обвиняемые с кулаками набросились оператора, вырвав камеру. Аппаратуру они забросили в кабинет директора.

В результате телекомпании был причинен ущерб на сумму более 979 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

За 30 сребреников.

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Из-за программы переселения из аварийного жилья.

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×