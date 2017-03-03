Драка произошла в автосервисе.

В Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении сотрудников автосервиса, которые напали на журналистов телекомпании "Ермак". Уголовное дело возбуждено по трем статьям: ч.3 ст.144 УК РФ (воспрепятствование деятельности журналистов, соединенное с насилием и повреждением их имущества), п."г" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п."в" ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, конфликт возник после того, как к журналистам обратился екатеринбуржец, недовольный качеством ремонта в автосервисе. Он высказал претензии замдиректора и менеджеру по работе с клиентами Борису и Константину Лущиковым.

28 июля 2016 года корреспондент и оператор "Ермака" приехали к автосервису для съемки сюжета. В коридоре на первом этаже помещения недовольный клиент подрался с Лущиковыми - журналисты все снимали на видео.

Разозлившись, менеджер дважды ударил корреспондента по руке, выбив микрофон. Затем обвиняемые с кулаками набросились оператора, вырвав камеру. Аппаратуру они забросили в кабинет директора.

В результате телекомпании был причинен ущерб на сумму более 979 тысяч рублей.