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СКР взывает к возможным похитителям 9-летней пермячкиСегодня в 14:10

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У них есть шанс избежать тюрьмы.

В Перми по факту исчезновения 9-летней девочки возбуждено уголовное дело об убийстве. По другой версии следователей, ребенка могли похитить.

"Руководство Следственного управления обращается к лицу, возможно, похитившему ребёнка, с просьбой незамедлительно вернуть девочку родителям либо в правоохранительные органы. Сообщаем, что в соответствии с примечанием к статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности", - рассказали в "Уралинформбюро" пресс-службе регионального СУ СКР.

Девочка исчезла 2 марта 2017 года. Она шла из школы №105 по Инженерной в сторону дома по улице Чехова, но родители ее так и не дождались.

Приметы пропавшей: рост 144-146 сантиметров, темные волосы. На ней была серая вязаная шапка с помпоном, черная дубленка с серым воротником, розовые колготки и черные ботинки. При себе у девочки был сине-розовый рюкзак.

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