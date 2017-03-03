Обвиняемых отдали под суд.

На Ямале в суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Тазовского района. Они подозреваются в убийстве знакомой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено днем 8 сентября 2016 года. 48-летняя женщина выпивала с обвиняемыми. В ходе застолья разгорелся конфликт, и мужчины жестоко избили собутыльницу. Она скончалась на месте. Обвиняемые поместили труп в хозяйственную сумку и спрятали под домом. Тело убитой нашли 2 октября.

Оба обвиняемых арестованы (один из них скрывался у родственников в Краснодарском крае).