Оставив под замком.

3 марта 2017 года Свердловский облсуд оставил 22-летнего покемонофила Руслана Соколовского под домашним арестом, передает "Уралинформбюро". По словам его адвоката Алексея Бушмакова, послаблений добиться не удалось.

"Свердловский областной суд оставил без изменения постановление суда первой инстанции о продлении срока домареста Соколовскому!!!! И даже гулять запретили! Ежовщина повсеместная", - написал защитник на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Блогера Руслана Соколовского обвиняют по трем статьям - ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч.2 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, предназначенных для проведения богослужений), ч.1 ст.138 УК РФ (незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации).

По версии следствия, за 3 года он разместил на своем канале YouTube 9 видеороликов с признаками экстремизма. Кроме того, он купил спецавторучку с функцией фото- и видеозаписи.

Шумиха поднялась минувшим летом, когда Соколовский разместил в открытом доступе видео ловли покемонов в Храме-на-Крови.

27 февраля 2017 года состоялись предварительные слушания по делу блогера. Тогда же Верх-Исетский суд продлил домашний арест покемонофила до августа.

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