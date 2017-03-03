Обвинение предъявлено бойфренду.

В Нижнем Тагиле произошло убийство 28-летней учительницы Анастасии Ганнеман. Девушку зарезали в ночь на 2 марта 2017 года. У нее осталась 6-летняя дочь.

По предварительным данным, трагедия разыгралась в доме 21-летнего возлюбленного Анастасии на улице Пархоменко. Между молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой бойфренд схватился за нож. Соседи вызвали полицию, мужчину задержали на месте.

Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.