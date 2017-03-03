В приступе ревности.

Жителя прикамского села Горы (Осинский район) признали виновным в убийстве жены - 34-летний мужчина переехал супругу на автомобиле. Суд приговорил обвиняемого к 9 годам колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 19 сентября 2016 года в приступе ревности мужчина сначала избил жену на перекрестке улиц Советская и Заречная. Когда супруга упала, он сел за руль своей легковушки и намеренно переехал лежащую на земле женщину. Полученные ею травмы оказались смертельными.