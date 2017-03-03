Огородов вызван на допрос.

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра сельского хозяйства Ивана Огородова. Экс-чиновник подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.160 (присвоение или растрата, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Экс-глава краевого минсельхоза вызван на допрос, решение о его задержании не принималось, сообщил "Уралинформбюро" источник в силовых кругах.

Иван Огородов лишился поста в ходе правительственной реформы экс-губернатора Виктора Басаргина в январе 2017 года. С 1 марта обязанности министра исполняет Александр Козюков, до недавнего времени возглавлявший Уинский муниципальный район.