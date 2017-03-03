И скрылись.

Днем 2 марта 2017 года в Тюмени двое неизвестных взломали банкомат в ТРЦ "Солнечный" на улице Пермякова.

"Вот так бывает, средь белого дня приехали неизвестные ребята в форме инкассаторов, вскрыли банкомат, забрали кассеты с деньгами и уехали", - написал на своей странице в Facebook директор компании "АНТЭК" Андрей Водянников.

Руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Светлана Новик сообщила "Уралинформбюро", что сообщение в полицию поступило в 18.20. В настоящее время ведется розыск подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража). Сумма ущерба пока не сообщается.