Задержан ее предполагаемый похититель.

Около 15.00 3 марта пермские следователи сообщили о завершении операции по поиску 9-летней ученицы школы бизнеса и предпринимательства №105. Волонтерам рекомендовано прекратить работу. Ранее по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По неофициальным данным, задержан предполагаемый похититель девочки - 50-летний таксист, ранее судимый за изнасилование. В настоящее время мужчину допрашивают, однако девочка так и не найдена, пишет 59.ru.

Тем временем, пользователи соцсетей со ссылкой на знакомых в полиции заявляют, что школьница "изнасилованна и убита, найдена под мостом в ильинском районе..." (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).



Скриншот страницы группы "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ"/ "ВКонтакте"

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю "Уралинформбюро" информацию о якобы обнаруженном теле девочки комментировать отказались.

9-летняя жительница Мотовилихинского района исчезла днем 2 марта по дороге из школы домой. По предварительной информации, по камерам наружного наблюдения удалось отследить часть пути девочки. Ее могли увезти на черной "Ладе Весте" с наклейками одной из городских служб такси.

Новости по теме:

В Перми пропала 9-летняя ученица бизнес-школы

СКР взывает к возможным похитителям 9-летней пермячки