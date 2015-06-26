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В Перми прекращены поиски 9-летней школьницыСегодня в 17:05

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Задержан ее предполагаемый похититель.

Около 15.00 3 марта пермские следователи сообщили о завершении операции по поиску 9-летней ученицы школы бизнеса и предпринимательства №105. Волонтерам рекомендовано прекратить работу. Ранее по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По неофициальным данным, задержан предполагаемый похититель девочки - 50-летний таксист, ранее судимый за изнасилование. В настоящее время мужчину допрашивают, однако девочка так и не найдена, пишет 59.ru.

Тем временем, пользователи соцсетей со ссылкой на знакомых в полиции заявляют, что школьница "изнасилованна и убита, найдена под мостом в ильинском районе..." (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).


Скриншот страницы группы "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ"/ "ВКонтакте"

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю "Уралинформбюро" информацию о якобы обнаруженном теле девочки комментировать отказались.

9-летняя жительница Мотовилихинского района исчезла днем 2 марта по дороге из школы домой. По предварительной информации, по камерам наружного наблюдения удалось отследить часть пути девочки. Ее могли увезти на черной "Ладе Весте" с наклейками одной из городских служб такси.

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