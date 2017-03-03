И спасли женщину.

В Екатеринбурге старшеклассники Егор Усольцев и Олег Давидчук спасли женщину от насильника.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, инцидент произошел 1 марта 2017 года. Проходя через парк на Ботанике, школьники заметили боровшихся на земле мужчину и женщину. Жертва начала звать на помощь, нападавший бросился бежать. Подростки кинулись за ним и задержали. Спустя некоторое время на место прибыли полицейские.

Злоумышленником оказался 29-летний житель Красноуфимского района. Ему уже предъявлено обвинение в покушении на изнасилование. Он арестован.

Храбрых школьников сотрудники полиции наградили благодарственными письмами и подарили им планшеты.