×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургские школьники скрутили насильникаСегодня в 17:22

  • Текст

И спасли женщину.

В Екатеринбурге старшеклассники Егор Усольцев и Олег Давидчук спасли женщину от насильника.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, инцидент произошел 1 марта 2017 года. Проходя через парк на Ботанике, школьники заметили боровшихся на земле мужчину и женщину. Жертва начала звать на помощь, нападавший бросился бежать. Подростки кинулись за ним и задержали. Спустя некоторое время на место прибыли полицейские.

Злоумышленником оказался 29-летний житель Красноуфимского района. Ему уже предъявлено обвинение в покушении на изнасилование. Он арестован.

Храбрых школьников сотрудники полиции наградили благодарственными письмами и подарили им планшеты.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

За 30 сребреников.

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Из-за программы переселения из аварийного жилья.

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×