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Бомж-грабитель натравил собаку на екатеринбуржцаСегодня в 17:44

  • Текст

Несчастный откупился деньгами и вещами.

В Екатеринбурге задержали 36-летнего ранее судимого бомжа по подозрению в грабеже.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, преступление было совершено вечером 1 марта на улице Завокзальной. Подозреваемый, натравив собаку на прохожего, похитил у него сотовый телефон, куртку и деньги. Ущерб превысил 3000 рублей.

Потерпевший увидел неподалеку экипаж ДПС и рассказал стражам порядка о случившемся. В кратчайшие сроки злоумышленника задержали. Он рассказал, что был пьян.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Он арестован.

Полиция просит всех, кто мог пострадать от действий подозреваемого, позвонить по телефонам: (343)356-42-11 или 02.

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