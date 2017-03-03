Напавших на полицейских.

В Тобольске завершено расследование уголовного дела в отношении троих участников массовой драке в кафе. В ближайшее время материалы будут переданы в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Инцидент произошел ранним утром 19 февраля 2017 года. Молодые люди из разных компаний повздорили. Словесная перепалка переросла в драку. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Дебоширы не реагировали на требования полицейских и оказали сопротивление. Один из злоумышленников выхватил у стража порядка резиновую палку и начал бить его по голове. У сотрудника Росгвардии диагностировали сотрясение мозга.

Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Новости по теме:

Участникам массовой драки в Тобольске грозит до 5 лет