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В Тобольске будут судить участников массовой дракиСегодня в 17:24

  • Текст

Напавших на полицейских.

В Тобольске завершено расследование уголовного дела в отношении троих участников массовой драке в кафе. В ближайшее время материалы будут переданы в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Инцидент произошел ранним утром 19 февраля 2017 года. Молодые люди из разных компаний повздорили. Словесная перепалка переросла в драку. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Дебоширы не реагировали на требования полицейских и оказали сопротивление. Один из злоумышленников выхватил у стража порядка резиновую палку и начал бить его по голове. У сотрудника Росгвардии диагностировали сотрясение мозга.

Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

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