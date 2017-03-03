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В Челябинске скончался участник "побоища" на ОбскойСегодня в 18:05

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Не приходя в сознание.

Утром 2 марта 2017 года в одной из больниц Челябинска скончался 20-летний участник массовой драки на улице Обской.

19 февраля во время разборок в стиле 90-х годов молодой человек получил серьезную травму головы и был доставлен в реанимацию. Несмотря на старания врачей, пациент так и не пришел в сознание.

По словам друзей, в скором времени он должен был стать отцом, пишет 31tv.ru.

Теперь уголовное дело, ранее возбужденное по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", будет переквалифицировано по более тяжкой статье, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Челябинску.

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