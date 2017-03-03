Арестованные из-за "уголовки" экс-сенатора.

Челябинский облсуд оставил в силе решение об аресте недвижимости семьи экс-сенатора от Южного Урала Константина Цыбко. Апелляция, которую заявляла мать бывшего чиновника, рассматривалась 3 марта, передает "Уралинформбюро".

Арест на две квартиры и гараж был наложен в рамках расследования уголовного дела о получении Цыбко взяток от сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова и предпринимателя Олега Лакницкого. Следствие полагает, что арестованное имущество было приобретено на деньги, полученные в качестве взяток.

Вето на операции с недвижимостью действительно до 20 июля 2017 года.



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