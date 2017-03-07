Пропавшую 9-летнюю пермячку нашли убитой06 марта в 09:12
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В преступлении сознался таксист.
Пропавшая в Перми 9-летняя девочка была убита. В преступлении сознался ранее судимый 46-летний таксист.
Ребенок исчез 2 марта 2017 года. Несовершеннолетняя возвращалась из школы на улице Инженерной, но до дома так и не дошла. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, подозреваемый напал на нее на улице, насильно усадил в автомобиль, вывез за черту города и убил. Труп он спрятал возле моста через реку Гаревая.
Предполагаемого преступника задержали 3 марта. На следующий день он был заключен под стражу. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.
Возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Сейчас следователи проверяют таксиста на совершение других преступлений в отношении детей.
Прощание с убитой школьницей состоится 7 марта в 13.00 в Пермском Свято-Троице Стефановом мужском монастыре на улице Висимской.
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