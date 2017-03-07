В преступлении сознался таксист.

Пропавшая в Перми 9-летняя девочка была убита. В преступлении сознался ранее судимый 46-летний таксист.

Ребенок исчез 2 марта 2017 года. Несовершеннолетняя возвращалась из школы на улице Инженерной, но до дома так и не дошла. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, подозреваемый напал на нее на улице, насильно усадил в автомобиль, вывез за черту города и убил. Труп он спрятал возле моста через реку Гаревая.

Предполагаемого преступника задержали 3 марта. На следующий день он был заключен под стражу. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Сейчас следователи проверяют таксиста на совершение других преступлений в отношении детей.

Прощание с убитой школьницей состоится 7 марта в 13.00 в Пермском Свято-Троице Стефановом мужском монастыре на улице Висимской.