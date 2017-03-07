Он предстанет перед судом.

В Ленинский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Курганской области. Его обвиняют в хищении более 2 миллионов рублей у жителя Кабардино-Балкарии.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, зауралец с мобильного отправил потерпевшему sms-сообщение с текстом: "Ваша банковская карта заблокирована, инфо по телефону 89….". Мужчина перезвонил по указанному номеру - злоумышленник представился сотрудником банка, заявив, что ему якобы поручено взять на контроль клиентов, у которых на счетах более 500 тысяч рублей. Таким образом ему удалось получить конфиденциальную информацию о банковской карте жертвы, откуда он перевел 2 миллиона рублей на свой счет.

Злоумышленника вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации). Выяснилось, что ранее зауралец привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж, а в 2016 году был приговорен к 7 годам лишения свободы за 30 эпизодов телефонного мошенничества.