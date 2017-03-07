×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Осужденную за репост воспитательницу из Екатеринбурга оправдали06 марта в 11:10

После 4 месяцев в колонии.

Курганский областной суд пересмотрел приговор воспитательнице из Екатеринбурга Евгении Чудновец. "Приговор отменить, Чудновец оправдать, из колонии освободить немедленно", – цитирует слова судьи на своей странице в Facebook адвокат Алексей Бушмаков.

Евгения Чудновец была приговорена к 6 месяцам колонии в начале ноября 2016 года. Катайский райсуд счел ее виновной в распространении детской порнографии. Поводом стал репост в соцсети видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска. Позже облсуд скостил срок до 5 месяцев, а в конце февраля, после того как за Чудновец вступилась Генпрокуратура, Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Екатеринбурженка Чудновец вновь предстанет перед судом за репост

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
2 комментариев из 2 | смотреть все
странные они какие-то 06 марта в 12:56

А кто и как ей сейчас компенсирует моральные мучения?

ответить
Рамзан 06 марта в 18:26

В Украине, судью и следователей милиции и прокурора за такое дело в 2014 г. с работы уволили и они сейчас никуда не могут устроиться. Но ведь это украина и там Законы иные. У нас нечего не будет и все забудется. Иначе массово сотрудники могут сами уходить, а властям ЭТО и не надо. Нет кадров в суды. СКР. прокурвтуры. полицию. ЕСПЧ ей надо и взыскать сполна и добиться наказания следователей СК РФ, зам. руководителя Со СК, прокурора кто утвердил, судью. Но УВЫ у нас на это не пойдут никогда.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Новая метла для российских выборов

Новая метла для российских выборов

В кремлевском шкафу.

Мусорный бред в Первоуральске

Мусорный бред в Первоуральске

Пора лечить принудительно.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×