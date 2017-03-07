После 4 месяцев в колонии.

Курганский областной суд пересмотрел приговор воспитательнице из Екатеринбурга Евгении Чудновец. "Приговор отменить, Чудновец оправдать, из колонии освободить немедленно", – цитирует слова судьи на своей странице в Facebook адвокат Алексей Бушмаков.

Евгения Чудновец была приговорена к 6 месяцам колонии в начале ноября 2016 года. Катайский райсуд счел ее виновной в распространении детской порнографии. Поводом стал репост в соцсети видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска. Позже облсуд скостил срок до 5 месяцев, а в конце февраля, после того как за Чудновец вступилась Генпрокуратура, Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр, передает "Уралинформбюро".



Ранее по теме:

Екатеринбурженка Чудновец вновь предстанет перед судом за репост