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Экс-главу минсельхоза Прикамья отпустили из ИВС06 марта в 14:08

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Под подписку о невыезде.

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов 4 марта покинул изолятор временного содержания. Следствие не стало настаивать на аресте экс-чиновника - после ночи в ИВС, куда его доставили по окончании допроса, Огородов был отпущен домой, передает "Уралинформбюро".

Экс-министра задержали 3 марта. Он подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.160 (присвоение или растрата, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По сообщениям СМИ, вторым фигурантом дела является управляющий птицефабрикой "Менделеевская" Андрей Белкин.

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