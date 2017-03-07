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При газификации верхотурского села увели почти 7 миллионов06 марта в 17:47

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Расследуется дело о мошенничестве.

В Верхотурском городском округе при строительстве газопровода и газораспределительной станции в поселке Калачик было украдено 6,8 миллиона рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ГУП "Газовые сети" заключило с ООО "УралСетьСтрой" контракт на прокладку сетей. Фактически все работы были выполнены специалистами унитарного предприятия. При этом о завершении строительства отчиталось руководство "УралСетьСтроя", получив по контракту деньги в полном объеме.

Два должностных лица "Газовых сетей" привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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