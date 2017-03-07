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У чиновника Минэкономразвития украли 16 миллионов рублей 06 марта в 18:07

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Из коттеджа в элитном поселке.

В Москве обчистили коттедж главы департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития Алексея Грановского, сообщает Life.ru.

Домушники вынесли из особняка в поселке "Бристоль" деньги и ювелирные украшения с бриллиантами на общую сумму 16 миллионов рублей. Кроме того, пропали паспорта жены чиновника и няни, которая работает в семье.

Грановский написал заявление в полицию, передает "Уралинформбюро".

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