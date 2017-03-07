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В Екатеринбурге подростки жестоко избили организатора вечеринки06 марта в 18:04

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Забрав ноутбук и три телефона.

5 марта 2017 года в Екатеринбурге задержали трех подростков по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, инцидент произошел еще 25 февраля 2017 года в доме на Сиреневом Бульваре, 23. 33-летний мужчина в соцсети разместил информацию о том, что в его арендуемой квартире будет домашняя вечеринка. На сообщение откликнулись двое студентов 16 и 17 лет, а также их товарищ - 15-летний восьмиклассник.

Однако вечером планы организатора вечеринки изменились - он отказался принимать гостей, он пришел домой под утро с подругой. В подъезде его поджидали "отвергнутые" гости - во избежание конфликта хозяин пригласил их ненадолго зайти. Разгорелся скандал, переросший в драку. Подростки вынесли из квартиры три сотовых телефона и ноутбук, которые позже продали.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос о возбуждении дела по статье "Кража". Задержанные посажены под арест.

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