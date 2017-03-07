Труп он выбросил у дома.

37-летнему жителю Североуральска предъявлено обвинение в убийстве женщины, труп которой нашли на пешеходной дорожке.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление произошло в начале марта 2017 года. Мужчина несколько дней выпивал в компании трех женщин. Его собутыльницы повздорили - хозяин попытался уладить конфликт, но одна из женщин обругала его. Злоумышленник не стерпел оскорбления и несколько раз ударил ее кухонным ножом.

Труп он вынес на улицу и бросил на пешеходную тропинку недалеко от дома. Вернувшись в квартиру, мужчина допил остатки спиртного и лег спать.

Убитую нашли прохожие - обвиняемого задержали по горячим следам.