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В Надыме задержали стрелявшего по прохожим пенсионера06 марта в 18:32

  • Текст

Он был неадекватен.

В Надыме сотрудники Росгвардии задержали 60-летнего местного жителя, который устроил беспорядочную стрельбу из окна своей квартиры.

Инцидент произошел 4 марта. Для поимки стрелка правоохранители оцепили многоэтажный дом на улице Кедровой. Вычислив квартиру, они убедили его сдаться добровольно. В спальне мужчины было найдено охотничье ружье.

По предварительной информации, во время стрельбы мужчина был в неадекватном состоянии. Сейчас по факту проводится проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

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