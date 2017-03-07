Он был неадекватен.

В Надыме сотрудники Росгвардии задержали 60-летнего местного жителя, который устроил беспорядочную стрельбу из окна своей квартиры.

Инцидент произошел 4 марта. Для поимки стрелка правоохранители оцепили многоэтажный дом на улице Кедровой. Вычислив квартиру, они убедили его сдаться добровольно. В спальне мужчины было найдено охотничье ружье.

По предварительной информации, во время стрельбы мужчина был в неадекватном состоянии. Сейчас по факту проводится проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.