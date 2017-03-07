Его приговорили к 18 годам колонии.

В Прикамье 19-летний дембель признан виновным в изнасиловании и убийстве 18-летней девушки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в краевом СУ СКР, преступление было совершено в июле в 2016 года в селе Частые. Юноша пошел провожать малознакомую девушку. Во время прогулки он изнасиловал ее, а потом задушил. Тело погибшей было найдено в местном парке в ночь на 16 июля.

Присяжные признали молодого человека виновным. Пермский краевой суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.