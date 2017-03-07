Бывшего главного полицейского ЦВО осудили на 3 годаСегодня в 10:00
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И тут же амнистировали.
6 марта 2017 года Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-начальнику регионального управления военной полиции ЦВО Геннадию Ящуку, обвиняемому в поборах со своих подчиненных. Ему назначили 3 года лишения свободы и тут же амнистировали, сообщили "Уралинформбюро" в суде.
Также оглашен приговор его заместителю Кириллу Кожевину. Он получил 1 год заключения и тоже был освобожден по амнистии.
По данным следствия, с 10 ноября по 25 декабря 2014 года Ящук при пособничестве Кожевина присвоил часть премий подчиненных. Тем, кто не хотел добровольно отдавать деньги, он обещал проблемы по службе. От поборов пострадали сотни военнослужащих. В общей сложности обвиняемым передали более 2,8 миллиона рублей.
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