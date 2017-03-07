Отказавшегося расстаться с бизнесом.

Суд ХМАО-Югры приговорил жителя поселка Березово Дмитрия Юркива к пожизненному сроку за убийство бизнесмена Александра Рубанова, его жены и сына.

Также вынесены приговоры пособнику Юркива Юрию Вокуеву и заказчику преступления Светлане Бауман, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что летом 2015 года супруги Бауманы предложили Юркиву расправиться с семьей бизнесмена за то, что тот отказался продать им свою компанию. В качестве оплаты наемнику было разрешено забрать из дома жертвы все ценное имущество. На дело Юркив взял с собой Вокуева.

В середине июля сообщники, пробравшись в дом, застрелили предпринимателя, его супругу и сына, похитив 1,5 миллиона рублей.

Суд приговорил Юрия Вокуева к 9,5 годам колонии строгого режима, Светлана Бауман получила 18 лет колонии общего режима. Ее муж Леонид Бауман, который также выступал заказчиком, скончался от тяжелой болезни до вынесения приговора.