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Житель Каменска-Уральского заразил подругу ВИЧСегодня в 12:50

  • Текст

Скрыв свой диагноз.

Против жителя Каменска-Уральского возбуждено уголовное о преднамеренном заражении ВИЧ (ч.1 ст.122 УК РФ).

В 2014 году 33-летний безработный познакомился с 39-летней женщиной, и вскоре они стали жить вместе. Спустя год дама решила разорвать отношения и попросила сожителя освободить ее квартиру. Однако тот не торопился собирать вещи. Поняв, что подруга непреклонна, мужчина сознался, что заразил ее ВИЧ. Анализы подтвердили диагноз.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

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