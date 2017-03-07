Сняв обвинение в нарушении ПДД.

Водитель автобуса Марат Зайнуллин, угодивший в смертельное ДТП с воспитанниками спортшколы в Югре, значительно превысил скорость. Как показала экспертиза, он ехал со скоростью 92 километра в час при ограничении в 60 километров, предусмотренном при перевозке детей, пишет Life. Если бы он так не гнал, жертв могло быть меньше, считают эксперты.

Однако, несмотря на это, с водителя сняли обвинение в нарушении ПДД, повлекшим смерть людей. Теперь ему вменяется лишь статья "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", передает "Уралинформбюро".

В качестве основного виновника трагедии в деле фигурирует водитель грузовика Раиль Саитханов, который выехал на встречку и протаранил автобус. Тот выбросило под второй тягач.

Жуткая авария на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск произошла 4 декабря 2016 года. Автобус с юными спортсменами из Нефтеюганска смяла фура. Погибли 11 воспитанников спортшколы и их тренер.