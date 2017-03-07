×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Трагедия в Югре: водителю автобуса "простили" превышение скоростиСегодня в 13:21

  • Текст

Сняв обвинение в нарушении ПДД.

Водитель автобуса Марат Зайнуллин, угодивший в смертельное ДТП с воспитанниками спортшколы в Югре, значительно превысил скорость. Как показала экспертиза, он ехал со скоростью 92 километра в час при ограничении в 60 километров, предусмотренном при перевозке детей, пишет Life. Если бы он так не гнал, жертв могло быть меньше, считают эксперты.

Однако, несмотря на это, с водителя сняли обвинение в нарушении ПДД, повлекшим смерть людей. Теперь ему вменяется лишь статья "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", передает "Уралинформбюро".

В качестве основного виновника трагедии в деле фигурирует водитель грузовика Раиль Саитханов, который выехал на встречку и протаранил автобус. Тот выбросило под второй тягач.

Жуткая авария на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск произошла 4 декабря 2016 года. Автобус с юными спортсменами из Нефтеюганска смяла фура. Погибли 11 воспитанников спортшколы и их тренер.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Трагедия на югорской трассе»

Главные новости

Аналитика

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Новая метла для российских выборов

Новая метла для российских выборов

В кремлевском шкафу.

Мусорный бред в Первоуральске

Мусорный бред в Первоуральске

Пора лечить принудительно.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×