×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Югорчанин продал арендованные авто за 14 миллионовСегодня в 15:38

  • Текст

Его будут судить.

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска. Он обвиняется в хищении 13 автомобилей на сумму более 14 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

По данным следствия, в 2015-2016 годах молодой человек, заключая фиктивные договоры аренды с автовладельцами, перепродавал их машины. Уголовное дело было возбуждено по ч.3 и 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах).

Злоумышленник арестован.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Новая метла для российских выборов

Новая метла для российских выборов

В кремлевском шкафу.

Мусорный бред в Первоуральске

Мусорный бред в Первоуральске

Пора лечить принудительно.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×