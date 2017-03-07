Его будут судить.

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска. Он обвиняется в хищении 13 автомобилей на сумму более 14 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

По данным следствия, в 2015-2016 годах молодой человек, заключая фиктивные договоры аренды с автовладельцами, перепродавал их машины. Уголовное дело было возбуждено по ч.3 и 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах).

Злоумышленник арестован.