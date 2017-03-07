Надымивших в подъезде.

7 марта 2017 года Ленинский райсуд Челябинска вынес приговор двум экс-полицейским, которые жестоко избили соседей за курение. Вячеслав Ибрагимов проведет 5,5 лет в колонии строгого режима, Алексей Подкорытов - 6 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел вечером 17 октября 2016 года. Ибрагимов, вернувшись домой, увидел в подъезде курящих мужчину и женщину. Полицейский позвонил находившемуся при исполнении коллеге Подкорытову. Они доставили нарушителей в отдел полиции и начали избивать мужчину. Его спутница потребовала прекратить это, тогда Подкорытов ударил ее по лицу и пнул в живот. У потерпевшего диагностировали разрыв тонкой кишки и брыжейки.

Для сокрытия противоправных действий Подкорытов сфальсифицировал протокол об административном правонарушении задержанного, заставив его подписать.

Подсудимые вину не признали.