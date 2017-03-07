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Челябинская бизнесвумен заплатит 2 миллиона за взятку полицейскимСегодня в 16:29

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Она пыталась "прикрыть" другие взятки.

Центральный райсуд Челябинска приговорил директора коммерческой фирмы к 2-миллионному штрафу за попытку дать взятку полицейским. Женщина хотела откупиться от проверки по факту хищения бюджетных денег, выделенных на приобретение технических средств реабилитации инвалидов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского УФСБ.

Контракты были заключены с региональным министерством социальных отношений. И УФАС по Челябинской области, и Главное контрольное управление выявили неправомерность заключенных договоров.

Чтобы не попасть под "уголовку", бизнесвумен попыталась через посредников передать полицейским 5 миллионов рублей, но вместо этого она заплатит 2-миллионный штраф. Кроме того, ее ждет суд за дачу взятки чиновникам из министерства соцотношений, а также пособничество в растрате. Последние также попали под уголовное преследование.

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